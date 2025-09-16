文化放送田中博之社長が16日、都内の同局で定例会見を行い、今月いっぱいで「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜午後1時）からの卒業を発表したタレント壇蜜（44）に感謝を述べた。

壇蜜は「ゴールデンラジオ」を8年間務め、それ以前にも、13年から23年まで自身の冠番組「壇蜜の耳密」を務めていた。

田中社長は「言葉選びがすてきな方」とし、「ひとつひとつのお仕事に真剣に取り組んで、使われる言葉が聞く人に優しく、何を求めているかを非常に感じられた。我々としては、2つの番組やイベントで8年間お世話になりました」。また「これからも言葉を使われるお仕事に関しては壇蜜さんは非常に武器を持たれているので、引き続きご活躍されていくんだなと思っています」と話した。

壇蜜は12日の放送で9月いっぱいでの卒業を発表し「お世話になりました。2年前に入退院を繰り返して途中退席もしてしまって、番組に穴を空けてしまったんですけれども、それでも待ってていただいて、こうやって今まで出させていただいたことに本当に感謝しています」と感謝を述べていた。