½®»³µ×Èþ»Ò¡¢·ëº§µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨Åö»þ¤ÎÉ×ÉØ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×
¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¤¯¤ß¤Ã¤¡¼¡×¤³¤È½®»³µ×Èþ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬16Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¡¢É×¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ç¡¢6²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢·ëº§Åö»þ¤ÎÉ×ÉØ¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¡ØÉ×ÉØ¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤À¤è¡Ù¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÀèÇÚ¤´É×ºÊ¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ7Ç¯¡¢º£¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢Îå¤Þ¤·¹ç¤¤¡¢Áª¤Ó¹ç¤¤¡¢ÅÁ¤¨¹ç¤¦¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£²ÈÂ²¤Î·Á¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ö¤óå«¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖËèÆü¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ø¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤À¤«¤éÉ×ÉØ¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö·ëº§¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£16ºÐ¤«¤é»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ë¡¢¡Ø²¿¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤ï¤»Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¿Í¡É¤Ã¤Æ¸Â¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¿´ÃÏ¤¤¤¤´Ø·¸¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢²ÈÂ²¤ÈÍ§Ã£¡¢¤½¤·¤Æ²ñ¼Ò¤Î¤ß¤ó¤Ê¡Ê²ÈÂ²¡ª¡Ë¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡¡¤Þ¤·¤å¤¯¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
½®»³¤Ï19Ç¯9·î¡¢12ºÐ¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£21Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò¡¢24Ç¯10·î¤ËÂè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£