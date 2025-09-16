CielA（シエラ）の新曲「Marlene（マルレーン）」がリリースとなった。SIMOKIMS（韓国のボカロP）とコラボした作品で、グリム童話「ねずの木の話」を題材にしたダークながらも美しさを内に秘めたダンサブルチューンだ。

数奇な運命をたどる兄と異母妹のストーリー「ねずの木の話」をなぞった作品だが、SIMOKIMSとは2021年リリースの「快楽シンドローム」以来のコラボレーションとなる。「Marlene」は、CielA歌唱のバージョンと同時に、重音テトを用いたSIMOKIMS名義のバージョンも同時配信される。

CielA「Marlene」ダウンロード

2025年9月15日配信開始

1.Marlene（feat.SIMOKIMS）[Japanese Ver.]

2.Marlene（feat.SIMOKIMS）[Korean Ver.]

ダウンロード

通常 ￥255（税込）

ハイレゾ ￥510（税込）

https://lnk.to/Marlene_CielA

SIMOKIMS「Marlene」ダウンロード

2025年9月15日配信開始

1.Marlene（feat.重音テト）[Korean Ver.]

2.Marlane（feat.重音テト）[Japanese Ver.]

ダウンロード

通常 ￥255（税込）

ハイレゾ ￥510（税込）

https://lnk.to/Marlene_SIMOKIMS

