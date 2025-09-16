The Biscatsが、＜がんばロカビリー＞ツアーをMisaki（Vo）地元・横浜よりスタートさせた。

◆The Biscats 画像

今回のツアーは全公演、1曲その地域に関連する曲を披露するとの事で横浜公演では、2024年にYouTubeで公開された「ブルー・ライト・ヨコハマ」が披露され、MCでは来年のロカビリーの日、2月8日に5回目となる主催イベント＜ROCKABILLY FESTIVAL 2026 supported by 城東フルーツ＞の開催も発表された。Misakiの地元ならではの嬉しいハプニングも有り、ツアータイトル「がんばロカビリー」感満載のツアーがスタートした。

ライブ後Misakiは「今年もツアー初日を出身地の横浜で爆盛り上がりで迎える事が出来てすごく嬉しいです。今回のツアーはみなさんの街にわたしたちのロカビリーを、そしてビスキャッツサウンドをしっかりとお届けします！ ツアータイトル通りみんなで一緒に“がんばロカビリー”をする、がテーマです！会場でみんなで声合わせて”がんばロカビリー”しましょう。お待ちしております♡」とコメント。

＜がんばロカビリー＞は全10公演にわたって開催。途中、韓国を含むイベント出演を挟みツアーファイナルは12月29日に東京・品川インターシティホールで行われる。2026年2月8日に5回目を迎える主催イベント＜ROCKABILLY FESTIVAL2026 surported by城東フルーツ＞を東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて開催する。

写真◎山田久美子

◾️9thシングル「Right Now!! / がんばロカビリー」

配信URL：https://thebiscats.lnk.to/rightnow

◾️＜The Biscats TOUR 2025『がんばロカビリー』＞ 2025年 ※終了公演は省略

9月21日（日）北海道：札幌cube garden 開場：16:30 開演：17:00

10月13日（月・祝）広島：広島SECOND CRUTCH 開場：16:30 開演：17:00

11月1日（土）富山：富山ソウルパワー 開場：17:00 開演：17:30

11月2日（日）栃木：足利ライブハウス大使館 開場：16:30 開演：17:00

11月22日（土）大阪：梅田バナナホール 開場：17:00 開演：17:30

11月24日（月・祝）愛知：名古屋 THE BOTTOM LINE 開場：16:30 開演：17:00

11月29日（土）宮城：仙台darwin 開場：17:00 開演：17:30

12月21日（日）福岡：福岡DRUM Be-1 開場：16:30 開演：17:00

12月29日（月）東京：品川インターシティホール(TOUR FINAL) 開場：17:00 開演：18:00 ◆ツアーチケット

チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=I8010011

ローソンチケット：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=512450

イープラス：https://eplus.jp/sf/word/0000138014

◾️イベント出演情報 2025年

9月20日（土）北海道：＜ASAHIKAWA ROCKABILLY 45th Anniversary Live Special Guest “The Biscats”＞

10月5日（日）茨城：＜The Biscats LIVE,JOTO FRUIT join US! inひたちなか Vol.2＞

10月12日（日）福岡：＜The Rockin’ Cruisin 20th＞

10月19日（日）熊本：＜FANTOM FES.2025＞

12月20日（土）長崎：＜ROCKでいいじゃん！Vo.8＜ 2026年

2月8日（日）東京：duo MUSIC EXCHANGE＜ROCKABILLY FESTIVAL 2026 supported by 城東フルーツ＞

