アルコール度数5%の日本酒「アルゴ」からスパークリングタイプが新登場！料理との相性も抜群

アルコール度数5％の日本酒、月桂冠「アルゴ」シリーズから、缶入りタイプ「月桂冠 アルゴ 日本酒5.0」と、「月桂冠 アルゴスパークリング 日本酒5.0」が新登場。

2024年に登場したアルコール度数5%の日本酒「アルゴ」。新しいラインアップとして、飲みきりサイズのアルミ缶入りタイプ、そして爽快感とキレの良さが魅力のスパークリングが登場。

月桂冠 アルゴ 日本酒5.0（缶製品）

180mL缶 255円（+税）

爽やかでフルーティな味わいで、料理やその日の気分に合わせて、平日でも翌日を気にすることなく好きな時に気軽に楽しめる日本酒です。

軽快な飲み口に甘みと酸味のバランスが絶妙で、あと味まで感じるうまみと心地よい余韻。爽快感と奥行きのある味わいが感じられます。日本酒と相性のよい定番料理はもちろん、チーズ、唐揚げ、パスタといった洋食ともよく合います。

月桂冠 アルゴスパークリング 日本酒5.0

250mLびん 399円（+税）

平日も休日も、パーティーにも。料理やその日の気分・シーンに合わせて気軽に楽しめる、アルコール度数5%のスパークリング日本酒です。

甘み・酸味・うまみの絶妙なバランスが奏でる飲み心地に、爽快感とキレの良さが際立ちます。すっきりとした酸味・うまみが、和洋中問わず、ハンバーグやトマトパスタ、鶏の照り焼き、青椒肉絲などのさまざまな家庭料理と好相性。また炭酸の爽快感が口の中をクリアにするので、エビフライなどの揚げ物や、鮭のムニエルと合わせるのもおすすめ。

日本酒「アルゴ」新ラインアップ商品は、2025年9月23日（火・祝）から全国発売されます。