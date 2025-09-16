新宿から高山グリーンホテルまで延伸

京王バスは2025年9月12日より、高速バス「新宿〜飛騨高山線」の新宿発7時5分の便を、高山グリーンホテルまで延伸します。

【画像】これが延伸する高速バス「新宿〜飛騨高山線」の運行時刻です

高山グリーンホテルは高山市内を代表するホテルで、隣接する「飛騨物産館」には地域最大級となる7000点以上の特産品や民芸品が並び、観光客に人気のスポットです。

高山グリーンホテルへの到着予定時刻は13時となるため、同ホテルに宿泊予定であれば、荷物を預けて高山市内を手ぶらで観光することが可能です。

運賃は昼行便と同じ8000円（「ハイウェイバスドットコム」での予約時は7500円）で、9月9日より予約が開始されています。すでに乗車券を購入済みの場合でも、乗務員に希望を伝えれば追加料金なしで高山グリーンホテルまで乗車可能です。

「新宿〜飛騨高山線」は1998年、長野・岐阜県境に位置する標高1373mの安房トンネルを中心とした「安房峠道路」が前年12月に開通し、通年での通行が可能となったことを受け、運行を開始した路線。現在は高山の濃飛バス（濃飛乗合自動車）と京王電鉄バスが共同運行しており、インバウンド利用も多く、1日5便が運行されています。

2025年4月には高山バスセンター8時30分発の便が、東京駅前の「バスターミナル（BT）東京八重洲」（14時55分着）まで延伸したばかりです。なお、バスターミナル東京八重洲発の便は高山グリーンホテルまで運行せず、四谷一丁目にも経由しないほか、高山グリーンホテル発の便も設定されません。