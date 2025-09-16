女優小池栄子（44）が、15日夜放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。「イラッとすること」について語った。

この日の番組は、小池と俳優向井理（43）早乙女太一（33）がゲスト出演。“非関西人”の3人に向けて“関西人あるある”を紹介し、関西人は「イラチ（せっかち、短気）」であるとの話題になった。

街頭インタビューでは、ある女性が「体調が悪い」と言ったら、夫が「俺も体調が悪い」と対抗して“しんどいアピール”をしてくることにイラっとすると答えた。この話に、VTRを見ていた小池も共感し、スタジオでは“イラッとする”談義で盛り上がった。

ここで、小池が「しんどいアピール、あれ何ですか？ 男性の…。『あー、痛い』とか『たぶん熱だわ』。あれ、わざとアピールしません？」と問いかけた。

向井は「構って欲しいんですよ。『もっと自分を見て』っていう」と男性側の意見を代弁。小池が、早乙女にも「（しんどいアピールを）言う？」と問うと、早乙女も「そうですね。ちょっと甘えたい気持ちはあるかもしれないですね」と答えた。

ここでナインティナイン岡村隆史（55）が「それはやっぱり、あるんですよ…」とうなずくと、なるみ（53）が「（向井、早乙女の2人と）一緒になって言うな」とツッコミ。

小池も「このツーショット（向井と早乙女）を見たら、『そっか…』ってなるけど、こっち（岡村）を見たらイラっとする。頑張れよ！ 病院行けよ、自分で！」と岡村を“口撃”。岡村は「それはなんか、おかしいやないか！ 外見で判断されてる！ （2人と）同じこと言うてるだけやないか！」と応戦して笑いを誘っていた。