階段が怖くて降りられない大型犬の赤ちゃんがおんぶをおねだり…！？反響を呼んだ可愛すぎる行動はまるで人間の子どものよう。話題の投稿は、記事執筆時点で1.6万回再生を突破し「ちゃんと待ってる」「甘えん坊さん♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：階段が降りられない大型犬の赤ちゃん→ママに『おんぶ』をおねだりして…愛おしすぎる『人間の子どものような行動』】

階段が降りられないパウくん

TikTokアカウント「snowski1008」に投稿されたのは、サモエドとシベリアンハスキーのMIX犬「パウ」くんが生後2か月頃のお姿。

『ピーピー』と赤ちゃん犬特有の声色で鳴くパウくん。その後『ワンッ！』と大きく吠えた後、軽快に駆け出し階段の前でピタッと止まったとか。実は階段が降りられずママにとあるおねだりをしているといいます。

おんぶを可愛くおねだり♡

パウくんのおねだりを分かっているママが背中を向けると、ヨイショとばかりに背中におぶさったそう。自分から登っていく姿はなんとも微笑ましい限り。おんぶされたまま階段を下りていったとか。

子犬とはいえ超大型犬のパウくんを背負ったママは、まるで人間の子どもをおんぶしているかのよう。今だけの可愛いおねだりは、多くの人をホッコリ温かな気持ちにさせたのでした♡

この投稿には「おんぶ待ちｗ」「ずっとしてあげたい」「待機してるの可愛い」などのコメントが寄せられています。パウくんのおねだりはずっと応えてあげたくなりますね。

1ヶ月後…階段を降りられるように！

可愛いおねだりから1か月後のパウくんの姿が別投稿にて紹介されています。ピーピー鳴いて階段前で躊躇していたパウくんも、生後3ヶ月になると恐る恐るながら階段を降りられるように…！

やっぱり怖くてピーピー鳴いてしまいますが一生懸命な姿は、いじらしくて応援したくなります。途中から両足で降りてなんとかフィニッシュ！もう数ヶ月もすれば余裕で昇り降りができるようになるのでしょうね。ワンコの成長スピードからは目が離せません。

TikTokアカウント「snowski1008」には、パウくんと先輩犬スキーくんの賑やかな日常が紹介されています。パウくんの成長も見守ってくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「snowski1008」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております