¡ÚËüÇî¡Û¥Þ¥ó¥¬¤Î"À»ÃÏ½äÎé"¤ä¥«¥é¥ª¥±¤Ç°ÛÊ¸²½¸òÎ®¡ª¡©Âç¿Íµ¤¡Ö¥è¥ë¥À¥ó´Û¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ËÌ©Ãå...¿ÍÀ¸"½é"°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤ÏÇã¤¤Êª¤äÎÁÍý¤Ë°Àï¶ìÆ®¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬³«¤¤¤¿¡×
¡¡ÊÄËë¤Þ¤Ç£±¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£Âç¿Íµ¤¤Î¥è¥ë¥À¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÇÆ¯¤¯³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤«¡£µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡©½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥è¥ë¥À¥ó¤ÈÆüËÜ¤ÎÍ§¹¥¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¡×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó
¡¡ËüÇî¤Ç¿Íµ¤Ê¨ÆÃæ¤Î¥è¥ë¥À¥ó´Û¤Ë¤¢¤ë¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦°ä»º¡Ö¥ï¥Ç¥£¡¦¥é¥à¡×¤«¤é±¿¤ó¤Àº½Çù¤Îº½¤òÉß¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤³¤Ï¥ï¥Ç¥£¡¦¥é¥à¤Îº½Çù¤Ç¤¹¡£¥ï¥Ç¥£¡¦¥é¥à¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Êº½Çù¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×
Êì¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¸ì¤ê¸ý¤Ç°ÆÆâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥è¥ë¥À¥ó´Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¥ë¥Þ¥·¥ã¥¤¥¨¥¯¤µ¤ó¡Ê£²£´¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÊÍè¾ì¼Ô¡Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥è¥ë¥À¥ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¼¤Òµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÊÍè¾ì¼Ô¡Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Û¤á¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥è¥ë¥À¥ó¤ÈÆüËÜ¤ÎÍ§¹¥¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡¢º£Ç¯£´·î¤Ë½é¤á¤ÆÍèÆü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·
¡¡¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤«¤éÌó£±»þ´Ö¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÙ¤¤»þ¤Ï¸á¸å£±£±»þ¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ä
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï²È¤ËÃÙ¤¯Ãå¤¤¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤ÎÎäÅà¥Ô¥¶¡£¤³¤Á¤é¤ÏÆù¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ï¥é¡¼¥ë¤Î¥ß¥ó¥Á¥Ó¡¼¥Õ¤È¤«¥Ï¥é¡¼¥ë¤Î·ÜÆù¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Ê¤Î¤Ç¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤ÏÂçÊÑ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡Ö¸¶ºàÎÁ¤ò¤¤¤í¤¤¤í¸«¤ÆÆÚÆù¤È¤«¡£¤ß¤ê¤ó¤â¤À¤á¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¡¡°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡£´·¤ì¤Ê¤¤¼ê¤Ä¤¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£麵¤ò¾Ç¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥½¡¼¥¹¤ÎÊý¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±öÌ£¤È¤«¿å¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ó¤Ï¤¸¤á¤¿¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡£¤¤Ã¤«¤±¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÆüËÜ¸ì¤¬¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×
µÙÆü¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤Î"À»ÃÏ½äÎé"
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÆüËÜÂÚºß¡£µÙÆü¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎµÙÆü¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î»þ´Ö¤òºî¤Ã¤ÆÆüËÜ¤òÃµº÷¤·¤Æ¤ß¤ëµÙÆü¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡£¤³¤³¤ËÍè¤¿¤Î¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ð¤¤¡×
¡¡¶á¹¾¿ÀµÜ¤Î¶Æâ¤Ë¤¢¤ë¶á¹¾´«³Ø´Û¡£¥Þ¥ó¥¬¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤Î¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡É¤Ç¤¹¡£¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°¹â¹»À¸¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¤Îº£°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤«¤ë¤¿¡ÊÉ´¿Í°ì¼ó¡Ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¡¢³¤³°¤Î¿Í¤Ë¤â¤ß¤»¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ç¿Í¸ø¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ëÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Âç¹´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡Ä
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¦¤ï¡¢¤¹¤´¤¤¡£¤ä¤Ð¤Ã¡ª¡×
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Þ¥ó¥¬¤ò¥è¥ë¥À¥ó¤ÇÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤ç¤¦Íè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤Î¡ØÎÏ¤Î¾Ú¤·¡Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ð¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤·¤¹¤®¤Æ¡×
¡¡¤Ò¤È¤ÄÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¤ÏÂ¾¹ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥«¥é¥ª¥±
¡¡Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Æ¯¤¯ËüÇî¡£¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤â³èÈ¯¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´Û¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥è¥ë¥À¥ó´Û¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´Û¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¡ÖÍ·¤Ó¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê£Ñ¤è¤¯Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¡©¡Ë¤è¤¯¡¢£³²ó¡¢£³£°²ó¡¢£³£°£°²ó¤¯¤é¤¤Íè¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´Û¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëµÒ¤Ç¤â¡Øº½¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤³¥è¥ë¥À¥ó´Û¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¡×
¡¡»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É£µ¤Ä¤Î¹ñ¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¹çÎ®¤·¡¢¥«¥é¥ª¥±¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÏËüÇî¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Çºî¤ë¥«¥é¥ª¥±¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤äµÙÆü¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢´Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¡Ö¤³¤Á¤Á¤Ï¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¥ï¡¼¥¯¥«¥é¥ª¥±¡Ù¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ï¤à¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤è¡×
¡¡¸òÎ®¤ÎÎØ¤Ï¹¤¬¤ê¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ä¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤âÃÂÀ¸¡£¹ñ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡ÖËüÇî¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬£±¤«½ê¤Ë½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°ã¤¦Ê¸²½¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤ÏËüÇî¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡ÖËüÇî¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬³«¤¤¤¿¡×
¡¡¿Íµ¤¤Î¥è¥ë¥À¥ó´Û¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±ó¤¯¥è¥ë¥À¥ó¤«¤é¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î³èÌö¤ò¸«¤Ë¤¤¿Î¾¿Æ¤È¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡Ö±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸µµ¤¤Ê³Ý¤±À¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ä«¤Ç¤âÃë¤Ç¤â¡¢¥è¥ë¥À¥ó¡ª¡×
¡ÊÍè´Û¼Ô¡Ë¡Ö¥è¥ë¥À¥ó¡ª¡×
¡¡²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ëÂ©»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¡Ë¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Êµ¡²ñ¤Ç¡¢Â©»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤¬Î®Äª¤Ç¥è¥ë¥À¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»Ù¤¨¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡°Û¹ñ¤Ç¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡££±£°·î¤«¤éÅìµþ¤ÎÂç³Ø±¡¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÄËëÁ°¤Ë¥è¥ë¥À¥ó´Û¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬³«¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À³Ê¤¬¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×