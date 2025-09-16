サマンサタバサジャパンリミテッドは、「Samantha Thavasa Petit Choice（サマンサタバサプチチョイス）」から、待望の新作、「ディズニー ツイステッドワンダーランド」コレクションを発売する。

ディズニー作品を彩る悪役たちにインスパイアされたキャラクターが登場する「ディズニー ツイステッドワンダーランド」。ゲーム内で登場する各寮をイメージしたカラー、モチーフをサマンサタバサプチチョイスのアイテムに表現した。各キャラクターの世界観あふれる細かなディテールに注目してほしいという。



「ハーツラビュル寮」

「ハーツラビュル寮」は、「ふしぎの国のアリス」の世界観からインスパイアされ、ハートの女王の厳格な精神に基づいた法律に従って生活をしている寮。「ハーツラビュル寮」の寮服からイメージされたカラーに、トランプや薔薇、女王の冠、ペンキの刷毛などのモチーフを施した財布、パスケース、キーリングがラインアップする。レッドカラーのストーンが輝く、マジカルペンをイメージしたチャームもあわせて、「ハーツラビュル寮」の世界観を楽しんでほしい考え。



「サバナクロー寮」

「サバナクロー寮」は、「ライオン・キング」の世界観からインスパイアされ、百獣の王の不屈の精神に基づき、スポーツや格闘技などを得意とする肉体派の生徒が多い寮。「サバナクロー寮」をイメージしたイエローのレザーに、サバンナに生息する植物のモチーフや爪痕、寮生が身につけているネックレスを金具にデザインした財布、パスケース、キーリングのラインアップする。イエローカラーのストーンが輝く、マジカルペンをイメージしたチャームもあわせて、「サバナクロー寮」の世界観を楽しんでほしい考え。



「オクタヴィネル寮」

「オクタヴィネル寮」は、「リトル・マーメイド」の世界観からインスパイアされ、海の魔⼥の慈悲の精神に基づき、寮生が学園内で「モストロ・ラウンジ」というカフェを運営している寮。「オクタヴィネル寮」の寮服をイメージしたカラーのレザーに、海の世界をイメージさせる貝殻のモチーフを組み合わせたデザインとなっている。財布、パスケース、キーリングのラインアップする。クリアカラーのストーンが輝く、マジカルペンをイメージしたチャームもあわせて、「オクタヴィネル寮」の世界観を楽しんでほしい考え。



「スカラビア寮」

「スカラビア寮」は、「アラジン」の世界観からインスパイアされ、砂漠の魔術師の熟慮の精神に基づき、思慮深く、知略に優れた生徒が多く在籍している寮。魔法のランプや宝石、寮生が身につけている装飾品をイメージした金具に、「スカラビア寮」のイメージカラーである深みのあるレッドのレザーを合わせた、財布、パスケース、のラインアップする。お揃いのキーリングも。深みのあるレッドカラーのストーンが輝く、マジカルペンをイメージしたチャームもあわせて、「スカラビア寮」の世界観を楽しんでほしい考え。



「ポムフィオーレ寮」

「ポムフィオーレ寮」は、「白雪姫」の世界観からインスパイアされ、美しき女王の奮励の精神に基づき、魔法薬学や呪術に秀でた、独自の美意識を持つ生徒が在籍する寮。ハートに刺さった剣のモチーフや女王の王冠、毒リンゴを配置した金具に、寮服の青をイメージしたカラーリングに仕上げた。財布、パスケース、キーリングのラインアップとなっている。深いブルーのストーンが輝く、マジカルペンをイメージしたチャームもあわせて、「ポムフィオーレ寮」の世界観を楽しんでほしい考え。



「イグニハイド寮」

「イグニハイド寮」は、「ヘラクレス」の世界観からインスパイアされ、死者の国の王の勤勉な精神に基づき、魔法以外の最新テクノロジーも積極的に取り入れ独自の雰囲気を持っている寮。「イグニハイド寮」のイメージカラーであるライトブルーのレザーに、青い炎や髑髏、デジタルエフェクトなどのモチーフを集めた金具を合わせた。財布、パスケースに加え、お揃いのキーリングもラインアップする。ライトブルーのストーンが輝く、マジカルペンをイメージしたチャームもあわせて、「イグニハイド寮」の世界観を楽しんでほしい考え。



「ディアソムニア寮」

「ディアソムニア寮」は、「眠れる森の美女」の世界観からインスパイアされ、茨の魔女の高尚な精神に基づき、魔術全般に秀でた生徒が集まっている寮。「ディアソムニア寮」の寮服からイメージしたブラックとライトグリーンのカラーを基調に、ドラゴンのツノや糸巻、リールなどのモチーフがデザインされた財布、パスケース、キーリングがラインアップする。ライトグリーンのストーンが輝く、マジカルペンをイメージしたチャームもあわせて、「イグニハイド寮」の世界観を楽しんでほしい考え。



「グリム」

「グリム」は、主人公の相棒で魔法が使えるモンスター。グレーのボディに立体感のある耳をつけ、背面には「グリム」のトレードマークであるリボンと尻尾のモチーフをデザインした。口が大きく開く仕様のため、使いやすく、バッグ内の⼩物の収納にもピッタリのサイズ感となっている。

［小売価格］

ハーツラビュル寮

財布︓2万2000円

パスケース︓1万5400円

キーリング︓6050円

ファスナーチャーム︓4400円

サバナクロー寮

財布︓2万2000円

パスケース︓1万5400円

キーリング︓6050円

ファスナーチャーム︓4400円

オクタヴィネル寮

財布︓2万2000円

パスケース︓1万5400円

キーリング︓6050円

ファスナーチャーム︓4400円

スカラビア寮

財布︓2万2000円

パスケース︓1万5400円

キーリング︓6050円

ファスナーチャーム︓4400円

ポムフィオーレ寮

財布︓2万2000円

パスケース︓1万5400円

キーリング︓6050円

ファスナーチャーム︓4400円

イグニハイド寮

財布︓2万2000円

パスケース︓1万5400円

キーリング︓6050円

ファスナーチャーム︓4400円

ディアソムニア寮

財布︓2万2000円

パスケース︓1万5400円

キーリング︓6050円

ファスナーチャーム︓4400円

グリム︓1万1000円

（すべて税込）

サマンサタバサジャパンリミテッド＝https://www.samantha.co.jp/company