青山商事は、程よいきちんと感を演出し、ビジネスシーンでも安心して着用できるディテールにこだわった“ビジネス向けのブルゾンセットアップ”を9月11日から「洋服の青山」主要300店およびオンラインストアで発売した。レディースアイテムとしてブルゾンを発売するのは今回が初めて。

今年の夏は、8月末にも関わらず各地で40℃を観測し、9月上旬においても35℃を越える猛暑日が続いている。昨今の記録的な暑さや夏の長期化によって、各企業でも服装におけるさまざまな暑さ対策が行われる一方で、消費者からは「ジャケットだときちんとしすぎる」「オンオフで羽織れる上着が欲しい」といった、程よいきちんと感がありながら汎用性の高いアイテムの需要が高まっている。そこで今回は、仕事服としても安心して着用できるディテールにこだわった“ビジネス向けブルゾンセットアップ”を企画した。



「ブルゾンジャケット」

今回は、洋服の青山のレディースアイテムとして初めてブルゾンを発売。ビジネスでも安心かつシンプルなデザインで程よいきちんと感が特徴。一般的なブルゾンは、袖のボリュームや裾を絞るひも（ドローコード）などでカジュアル見えしやすいが、同アイテムは、そのようなディテールを抑えシンプルなデザインにしている。袖丈は、時計やアクセサリーが少し見える9分丈で、手首が出るためすっきり見える。スカートは静電気を抑制する裏地を採用しており、足へのまとわりを軽減。腰回りには程よいギャザーを入れることで、体型カバーをしながらも上品なシルエットになっている。

単品使いで休日コーデにも着回しができ、会議や来客などビジネスシーンでちょっとした上着が欲しい時にも活躍するアイテムとなっている。

［小売価格］

ブルゾンジャケット（AJB5552−A）：1万3090円

ボリュームフレアスカート（ASF5552−A）：1万890円

（すべて税込）

［発売日］9月11日（木）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp