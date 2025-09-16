ゲオホールディングスのグループ会社であるセカンドストリートは9月12日、「セカンドストリート神戸三宮店」をコンセプトショップとしてリニューアルオープンした。

同ショップは、「THE PORTFOLIO WARDROBE」をコンセプトに、ファッション感度の高い神戸ならではの上質なリユース品を通じて、消費者のスタイルや個性を表す自分だけのファッション探しを提案する。

今後も、さまざまなアイテムを取り扱うトータルリユースの店舗のみならず、エリアの特性に合わせたコンセプトショップを展開することで、消費者にとって価値あるサービスを提供していく考え。

「セカンドストリート神戸三宮店」を構える神戸は、旧居留地など異国情緒あふれる街並みに代表されるように、西洋文化の流れを汲み上質なファッション文化を育んできた都市。質が良く自分に似合うものを着るという価値観が根付いた神戸の地で、同ショップは「THE PORTFOLIO WARDROBE」をコンセプトに据えた。上質なリユース品を通じて、単なる「ワードローブ（洋服のレパートリー）」にとどまらない、消費者のファッションスタイルや個性を表す自分だけの「ポートフォリオ（作品集）」をつくってほしいという想いを込めている。



「セカンドストリート神戸三宮店」売り場

今回のリニューアルオープンは、同社が神戸三宮駅を中心に複数のセカンドストリートを展開する中、それぞれの店舗の特色を明確にし、同商圏の活性化を促すことを目的としている。

「旧居留地を代表とする、洋と和の美が融合したモダンな街並み」というイメージに合わせ、売場やカウンターに木目を取り入れるなど、無機質と自然の組み合わせによるアクセントを施し、これまでのモノトーンを基調としたコンセプトショップにはない柔らかくモダンな雰囲気の店舗としている。



「セカンドストリート神戸三宮店」売り場

取扱商品については、一点一点厳選したリユース品を、個人のコレクションのようにディスプレイ。ハイブランドのリユース品を核とし、それに上質なベーシックアイテム、人気カジュアルブランド、ストリートブランドなどを組み合わせることで、ファッションに関心のある人を中心に、多様なライフスタイルを持つ消費者へ「格上げされた日常」を提案する。

［「セカンドストリート神戸三宮店」概要］

所在地：兵庫県神戸市中央区加納町4−3−5 三宮御幸ビル2F

オープン日：9月12日（金）

営業時間：11:00〜21:00

売場面積：約52坪

取扱商品：衣料品、バッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品約4000点

セカンドストリート＝https://www.2ndstreet.jp