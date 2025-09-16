Ëë²¼¡¦±êË²¤Ï¡Ö¤º¤Ö¤Í¤ê¡×¤Ç2¾¡ÌÜ ´Ø¼èÉüµ¢ÌÜ»Ø¤·¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÅÚÉ¶ ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê3ÆüÌÜ
ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê3ÆüÌÜ¡¢ÅìËë²¼31ËçÌÜ¤Ç¶âÂô»Ô½Ð¿È¤Î±êË²¤ÏÂç¹ÄæÆ¤Ë¤º¤Ö¤Í¤ê¤Ç¾¡¤Á2Ï¢¾¡¤Ç¤¹¡£
±êË²¤Ï¡¢Àè¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤ÇÅÓÃæµÙ¾ì¤·¤Æ2¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÈÖÉÕ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÀø¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë±êË²¤Ï¡¢º¸¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤¬½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¤Ò¤Í¤ê¤Ê¤¬¤é°ú¤¾¡Íø¡£·è¤Þ¤ê¼ê¤Ï¡Ö¤º¤Ö¤Í¤ê¡×¤Ç2Ï¢¾¡¤Ç¤¹¡£
¼ó¤ò¸Î¾ã¤·2023Ç¯¤Î²Æ¾ì½ê¤ÇÅÓÃæµÙ¾ì¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÍâÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤«¤é¤Þ¤ë1Ç¯Á´µÙ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç½ø¥Î¸ý¤Þ¤ÇÈÖÉÕ¤òÍî¤È¤·Éüµ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø¼èÉüµ¢¤ØÃå¼Â¤ËÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤±êË²¤Ç¤¹¤¬¡¢½øÈ×Àï¤Ï¹¬Àè¤è¤¯ÅÚÉ¶¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£