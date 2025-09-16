ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、群馬の老舗イタリアン「シャンゴ」監修による「シャンゴ監修 ベスビオ」を9月16日から群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都（一部）のファミリーマート約3200店で発売する。

「シャンゴ」は高崎パスタの草分け的な存在であり、群馬県内に7店舗を構える老舗イタリアンレストラン。2009年から開催されている高崎パスタの人気イベント「キングオブパスタ」において、第2回（2010年）、第4回（2012年）と2度の優勝に輝いた人気店となっている。

ファミリーマートでは、9月24日から「シャンゴ監修 生パスタのミートソース」を、北関東を中心とする関東の一部の店舗で発売し、好評を得ているという。

今回同店監修のもと、人気メニューである「ベスビオ」をイメージした商品を発売する。トマトベースのソースに唐辛子や香辛料の辛さが効いており、海老やあさり、いかなどの魚介の存在感も楽しめる一品とのこと。ぜひ堪能してほしいという。

［小売価格］628円（税込）

［発売日］9月16日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp