「ユナイテッドからシティに入れる選手は１人。逆なら全員先発」37歳無所属の英戦士が突いた窮地名門の問題点。ブルーノ、FW過多補強、エゴ…
20度のリーグ制覇を誇る、イングランド屈指の名門が窮地に立たされている。
マンチェスター・ユナイテッドは現地９月14日、プレミアリーグ第４節で、宿敵マンチェスター・シティと敵地で対戦。０−３で完敗し、力の差を見せつけられた。
４部のグリムズビーに敗れたカラバオカップ２回戦を含め、今季開幕から５試合を戦ってわずか１勝。しかもリーグ戦での得点は、相手のオウンゴールとPKを除けば、１点に留まっている。ブライアン・ムベウモ、マテウス・クーニャ、ベンヤミン・シェシュコとFWを次々に獲得しておきながら攻撃は低調で、非常に厳しいスタートとなった。
苦戦の要因はいくつかあり、「アタッカーのブルーノ・フェルナンデスをボランチでプレーさせているからだ」という声もあるなか、現在は無所属のイングランド人FWトロイ・ディーニーが、この話題にズバリ言及。現地メディア『talkSPORT』で次のように語った。
「フェルナンデスの話題には本当に苛立つ。まるで『よし、彼を10番で起用すれば良くなる』と言わんばかりだ。今、少し上手くいかなくなっているから、『ああ、フェルナンデスが問題だ』という風になっている。彼は問題ではない。
それは、守備的ミッドフィルダーの役割を十分にこなせる選手がいないという事実だけだ。例えば、ロドリ（シティ）を見てみると、常にパスを受けられる状態にある。チェルシーのカイセド、（アーセナルの）ライスとズビメンディもそうだ」
かつてワトフォードでキャプテンを務めた37歳はさらに、「メンバーが発表された時、私は『ユナイテッドの選手で、シティに入れる選手は誰だろう？』と思った。おそらく１人、本当に議論すれば２人くらいだろう。逆に言えば、シティの選手全員がユナイテッドの先発になる」と指摘。マンチェスター勢の戦力を分かりやすく比較した上で、ユナイテッドの補強とメンタルにダメ出しをした。
「利己的なプレーが目立った。チームには『まず自分が得点する』という選手が多すぎる。『誰がより良いポジションにいるか？』と考える代わりに、全員がゴールを狙おうとする。それは正しくない。
私の見解では、彼らの補強方針は少し間違っている。前線に固執しているが、中盤でボールをキープできなければ、優れたストライカーやフォワードを擁しても意味がない」
ルベン・アモリム監督は今季、３−４−２−１を採用している。システムの見直しはあるのか。アモリム体制の存続が危ぶまれている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「美人すぎる」「セクシーすぎる」フットボーラーの妻＆恋人たち
マンチェスター・ユナイテッドは現地９月14日、プレミアリーグ第４節で、宿敵マンチェスター・シティと敵地で対戦。０−３で完敗し、力の差を見せつけられた。
４部のグリムズビーに敗れたカラバオカップ２回戦を含め、今季開幕から５試合を戦ってわずか１勝。しかもリーグ戦での得点は、相手のオウンゴールとPKを除けば、１点に留まっている。ブライアン・ムベウモ、マテウス・クーニャ、ベンヤミン・シェシュコとFWを次々に獲得しておきながら攻撃は低調で、非常に厳しいスタートとなった。
「フェルナンデスの話題には本当に苛立つ。まるで『よし、彼を10番で起用すれば良くなる』と言わんばかりだ。今、少し上手くいかなくなっているから、『ああ、フェルナンデスが問題だ』という風になっている。彼は問題ではない。
それは、守備的ミッドフィルダーの役割を十分にこなせる選手がいないという事実だけだ。例えば、ロドリ（シティ）を見てみると、常にパスを受けられる状態にある。チェルシーのカイセド、（アーセナルの）ライスとズビメンディもそうだ」
かつてワトフォードでキャプテンを務めた37歳はさらに、「メンバーが発表された時、私は『ユナイテッドの選手で、シティに入れる選手は誰だろう？』と思った。おそらく１人、本当に議論すれば２人くらいだろう。逆に言えば、シティの選手全員がユナイテッドの先発になる」と指摘。マンチェスター勢の戦力を分かりやすく比較した上で、ユナイテッドの補強とメンタルにダメ出しをした。
「利己的なプレーが目立った。チームには『まず自分が得点する』という選手が多すぎる。『誰がより良いポジションにいるか？』と考える代わりに、全員がゴールを狙おうとする。それは正しくない。
私の見解では、彼らの補強方針は少し間違っている。前線に固執しているが、中盤でボールをキープできなければ、優れたストライカーやフォワードを擁しても意味がない」
ルベン・アモリム監督は今季、３−４−２−１を採用している。システムの見直しはあるのか。アモリム体制の存続が危ぶまれている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「美人すぎる」「セクシーすぎる」フットボーラーの妻＆恋人たち