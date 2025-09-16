Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡¢º£Ç¯¤Ï°ÛÎã¤Î¡Ö16»þ30Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Ë¡ª¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò¹ÍÎ¸
J¥ê¡¼¥°¤Ï16Æü¡¢12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö2025 J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤ò16:30³«»Ï¡ÊÍ½Äê¡Ë¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
J¥ê¡¼¥°¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¤È¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡£º£Ç¯¤â²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¡¢¤½¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤¬¡Ö16:30¡Á18:30¡ÊÍ½Äê¡Ë¡×¤Ë·èÄê¡£Æ±Æü19:00¤Ë¡ÖAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2 2025/26¡×¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿Áª¼ê¤ä´ÆÆÄ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ùÀÓ¤ò»¾¤¨¤ëÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÁª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤Ç¤¤¦¤ë¤³¤È¤òºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢J¥ê¡¼¥°¤¬·Ç¤²¤ë¡Ø¥¢¥¸¥¢¤Ç¾¡¤Á¡¢À¤³¦¤ÈÀï¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÂÎ¸½¤¹¤ëACL¤â¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤ÇºÇÂç¸ÂÂº½Å¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢ACL¤Î»î¹ç¤È½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2025 J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×Âè°ì¼¡ÃêÁª¤Ï¡¢ËÜÆü9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¤«¤é10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡Ê¢¨ÂèÆó¼¡°Ê¹ß¤ÎÃêÁª¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï³ÎÄê¼¡ÂèÈ¯É½¡Ë¡£
2025Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°¡¢À¤³¦¤«¤é¸«¤¿»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤ÆüËÜ¿ÍÁª¼êTOP10
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¿½¤·¹þ¤à·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£