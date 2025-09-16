◇MLB フィリーズ 6-5 ドジャース(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースはフィリーズとの延長戦までもつれた接戦を落としました。

ナ・リーグ本塁打王を争うフィリーズのカイル・シュワバー選手と、ドジャースの大谷翔平選手との直接対決3連戦の初戦として注目が集まったこの試合。ドジャースは初回、そのシュワバー選手に53号ソロホームランを浴びて先制を許しました。

1点を追いかける3回裏、1アウト1、3塁の場面でムーキー・ベッツ選手がセンターへの犠牲フライを放ち同点に追いつきます。さらに5回にはマックス・マンシー選手のソロホームランとベッツ選手の犠牲フライで2点を勝ち越して前半5回を折り返します。

7回表、フィリーズに3点を加えられ逆転されますが、その裏にはまたもベッツ選手が活躍。ソロホームランを放ち再び同点としました。それでも8回表、ドジャースはブライス・ハーパー選手にソロホームランを打たれて勝ち越しを許します。

1点ビハインドで迎えた9回裏、ドジャースは1アウトからアンディ・パヘス選手が起死回生の同点ホームラン。さらに大谷選手が2アウトから四球で出塁すると2盗を成功させ、サヨナラのチャンスを演出します。しかし、この試合3打点と活躍していたベッツ選手はセンターフライに倒れて同点で延長戦へ突入しました。

するとドジャースは延長10回表に犠牲フライで1点勝ち越されると、その裏の攻撃で無得点に終わり敗戦。ナ・リーグ西地区首位のドジャースは、2位パドレスとのゲーム差を「2」に縮められました。

なお大谷選手はこの試合「1番・指名打者」で先発出場。5回の第3打席にライトへの2ベースヒットを放ち、3打数1安打2四球1盗塁を記録しています。