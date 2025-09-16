「ドジャース５−６フィリーズ」（１５日、ロサンゼルス）

ドジャースが延長戦の末に敗れ、連勝が２で止まった。この日試合がなかったナ・リーグ西地区パドレスとのゲーム差が２に縮まった。勝ったフィリーズは同東地区２連連続優勝が決まった。

ドジャース・大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場。大谷は初回の第１打席は見逃し三振。０−１の三回１死三塁での第２打席は四球を選び２０試合連続出塁とし、ベッツの同点犠飛につなげた。マンシーのソロで２−１と１点を勝ち越した五回は、なおも１死一塁で大谷が一塁の左を抜けて右翼右へ転がる二塁打を放ち二、三塁に好機を広げた。大谷の３試合連続安打にベッツが中犠飛で続き、３−１とリードを広げた。

この日は投手起用がことごとく裏目に出た。シュワバー、ハーパーらフィリーズの左の強打者に対する“秘策”として、中継ぎ左腕のバンダが先発登板。しかし、初回にいきなりシュワバーに５３号ソロを被弾した。初回１死で２番手で登板したシーハンはそこから３四球を与えたものの打者２０人連続で無安打に抑える好投。味方打線の一時逆転を引き寄せたが、七回先頭の２１人目の打者に二塁打を打たれたところで降板。３番手のドライヤーが適時打や逆転２ランを被弾した。その裏にベッツのソロで追いついたが、八回に登板した左腕ベシアがハーパーに勝ち越しソロを被弾した。

１点を追う九回はパヘスが同点ソロ。２死後に大谷がこの日２個目の四球を選び二盗。今季１９個目の盗塁を決めた。

５−５で突入したタイブレークの延長十回に１点を勝ち越されたドジャースは、その裏に１死満塁まで攻めたが得点できなかった。