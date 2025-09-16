セブン‐イレブン、シュークリーム2品とエクレアをリニューアル発売/クリームとシュー生地の口どけの良さを追求

セブン‐イレブン･ジャパンは、「濃厚バニラのカスタードシュー」「たっぷりホイップのダブルシュー」「濃厚カスタードのエクレア」の3品を、9月16日から順次リニューアル発売する。

これまでに寄せられた意見を参考に、より満足度がアップするよう、それぞれの商品のこだわりを進化させた商品に仕上げた。クリームだけではなくシュー生地にもこだわり、口どけの良さを追求し、クリームとの一体感を生み出している。さらに、店頭で商品の魅力をより伝えられるよう、パッケージデザインもリニューアルしている。

◆「濃厚バニラのカスタードシュー」

価格:税込172.80円

こだわりのカスタードクリームには、鞘(さや)ごとすり潰したバニラペーストを使用している。今回のリニューアルでは、香り高いバニラに負けないよう、卵のコクを向上したクリームに見直した。さらに、カスタードクリームを増量し、食べ応えのある味わいに仕上げた。くちどけの良いシュー生地を追求し、カスタードのバニラ風味をふんだんに楽しめる。

セブン「濃厚バニラのカスタードシュー」POP

◆「たっぷりホイップのダブルシュー」

価格:199.80円

カスタードとホイップの圧倒的なボリューム感が楽しめる。乳原料の一部を変更し、「たっぷりホイップ」を更にミルキーで軽やかに仕立て、カスタードとのコントラストをより際立たせた。

セブン「たっぷりホイップのダブルシュー」POP

◆「濃厚カスタードのエクレア」

価格:税込194.40円

カスタード･エクレア皮･上掛けチョコの一体感のあるエクレアにリニューアルした。カスタードは、卵比率を向上し、濃厚な口当たりのクリームへ変更。エクレア皮は発酵バターを加えることで、カスタードに負けない香ばしい風味を付与している。

セブン「濃厚カスタードのエクレア」