¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¡¡¶µ¤¨»Ò¡¦µÈÅÄÍ´Ìé¤ËÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¡ÖÀ¤³¦34°Ì¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤ó¤À¤È¡×
¡¡ÀÄ³ØÂçÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬¡¢½é¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤ó¤Àà¶µ¤¨»Òá¤ÎÁö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢£³ÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¡Ë¤ÎÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î£Ï£Â¤Ç¸½ºß¤â»ØÆ³¤ò¤¹¤ëµÈÅÄÍ´Ìé¡Ê£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬½Ð¾ì¡££²£µ¥¥í¼êÁ°¤«¤éÃÙ¤ì¤ò¤È¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤òÌá¤»¤º¤Ë£³£´°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£á£ä£é£ä£á£ó¡¡£È£ï£õ£ó£å¡¡£Ô£ï£ë£ù£ï¡¡£ó£å£ó£ó£é£ï£î¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÂ´¶ÈÀ¸¤ÎµÈÅÄÍ´Ìé¤¬Î¦¾å¤Î²Ö·Á¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Èà¤ò¤³¤³£²Ç¯´Ö¡ÊºÆ¤Ó¡Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤Æ¡¢À²¤ìÉñÂæ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤¤½çÈÖ¤Çµ¢¤é¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢À¤³¦£³£´°Ì¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤ó¤À¤ÈË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÎÇÔ°ø¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë»ä¼«¿È¤âº£¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤È¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢À°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£»ä¼«¿È¤â¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¼ïÌÜ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÔ°Â¤Ê¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎµÈÅÄ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇò»æ¡×¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÈà¤ÏÉ½ÉñÂæ¤Ç¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë»Ñ¤ò¿È¶á¤Ç»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢·è¤·¤ÆÈà¤òÀÕ¤á¤Æ¤Ï¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¸ÉÆÈ¤Ê¶¥µ»¤ò¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£