大谷盗塁をめぐる判定が話題「球審は誤審しました」

【MLB】フィリーズ 6ー5 ドジャース（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、今季19個目の盗塁を決めた。同点の9回2死一塁という緊迫な場面で成功させた一方で、打者のムーキー・ベッツ内野手への判定が物議を醸している。

9回2死一塁、ベッツの打席だった。カウント1ボール2ストライクから投じた89.6マイル（約144.2キロ）のナックルカーブはボールと判定された。その間に大谷は盗塁をしたが、JT・リアルミュート捕手は三振を確信していたため、二塁に投げなかった。

MLB公式サイトの9分割した図では外角高めストライクのようにも見える。結果的にベッツは凡退し、延長戦にもつれ込んだがフィリーズ放送局「NBCスポーツ・フィラデルフィア」は厳しい口調で指摘した。

実況のトム・マッカーシー氏は「やれやれ、なんということでしょう。球審は誤審しました」と指摘すると、解説のルーベン・アマーロJr.氏も「誤審でしたね」とコメント。続けてマッカーシー氏は「盗塁になりました。球審は酷い判定です。JT（リアルミュート）は跳ね上がっていました。こういう緊迫した場面で誤審をしてはいけません！ やってはいけないのです！」と断罪した。（Full-Count編集部）