ナイナイ岡村隆史、体調不良で休養した際の恩人明かす「テレビ観れない中…」
【モデルプレス＝2025/09/16】お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、15日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（毎週月曜よる11時17分〜）に出演。心身の不調で休養した時の恩人に感謝する場面があった。
俳優の向井理がゲスト出演したこの日。岡村との共演経験を問われた向井が「共演はバラエティーでご一緒…」と答えると、岡村も「ちょこっとご一緒するくらい」と同意し、共演経験はさほどないことが明かされた。
そして岡村は「病院で『ゲゲゲの女房』観てましたから」と2010年に心身の不調により休養した際に、向井が出演したNHK連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」を観ていたと話し、「テレビ観れない中『ゲゲゲの女房』だけは観れた。それだけ楽しみで朝起きて…。恩人です、ホント」と向井に感謝した。
「その直後会いましたもんね」と向井が振り返ると、岡村は「会いました。すぐお会いできて、すぐお伝えしました」と当時直接向井に感謝を伝えていたことも明かした。（modelpress編集部）
情報：ABCテレビ
【Not Sponsored 記事】
