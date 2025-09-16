神木隆之介、志尊淳のFCイベントへ 投げキス動画公開で「特大ファンサ羨ましい」「レポが可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/09/16】俳優の神木隆之介が9月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日に開催された俳優の志尊淳オフィシャルファンクラブイベント「S.S.J 2025」に訪れていたことを明かした。
【写真】志尊淳、神木隆之介に投げキスする瞬間
この日、「S.S.J 2025」に訪れていた神木は「志尊くんめちゃくちゃ近かったし投げキッスしてもらいましたー！！！やったー！！！！めちゃくちゃ楽しかった〜！！」とカメラ目線で志尊から投げキスをしてもらう動画を公開。動画で神木は「淳く〜ん！淳く〜ん！」と呼びかけており、客席から撮影したステージ上の志尊も公開。志尊からのファンサービスを受け取った神木は「明日からも頑張れる〜！！楽しい最高の時間をありがとう〜！！！体調気をつけて頑張ってねぇ！！」とつづっている。
この投稿には「特大ファンサ羨ましい」「同じ空間にいたのが誇らしい」「愛を感じる」「ガチ勢でアツい」「レポが可愛すぎる」「推しが推し活してて幸せ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】志尊淳、神木隆之介に投げキスする瞬間
◆神木隆之介、志尊淳のFCイベントへ
この日、「S.S.J 2025」に訪れていた神木は「志尊くんめちゃくちゃ近かったし投げキッスしてもらいましたー！！！やったー！！！！めちゃくちゃ楽しかった〜！！」とカメラ目線で志尊から投げキスをしてもらう動画を公開。動画で神木は「淳く〜ん！淳く〜ん！」と呼びかけており、客席から撮影したステージ上の志尊も公開。志尊からのファンサービスを受け取った神木は「明日からも頑張れる〜！！楽しい最高の時間をありがとう〜！！！体調気をつけて頑張ってねぇ！！」とつづっている。
◆神木隆之介の投稿に反響
この投稿には「特大ファンサ羨ましい」「同じ空間にいたのが誇らしい」「愛を感じる」「ガチ勢でアツい」「レポが可愛すぎる」「推しが推し活してて幸せ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】