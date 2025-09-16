新しい学校のリーダーズRIN、初挑戦の料理公開「美味しそう」「プロ級」
【モデルプレス＝2025/09/16】ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズのRINが14日、料理用アカウントのInstagramを更新。初めて作ったウフマヨについて投稿した。
【写真】新しい学校のリーダーズRIN、初挑戦の料理公開
RINは「はじめてウフマヨを作った。母に写真を送ったら、『なんだっけ！うふふみたいな名前のやつ！』と言われて うふふとなった」とコメントし、半熟卵とマヨネーズが美しく盛り付けられた手作りウフマヨを披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「プロ級」「お母さんとのやりとり可愛い」「作ってみたい」「上手」「ほっこりする」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
