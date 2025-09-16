トヨタ「シエンタ“SUV”」!? タフスタイルの「ラフィネ」どんなモデル？ シャコ上げ＆プリウス「イエロー」採用の「モデルLM仕様」とは

シエンタ ラフィネが体現する「FUNACTIVE」スタイル

トヨタ「シエンタ ラフィネ」は、大阪オートメッセ2025で展示されたシエンタのカスタムモデルです。

車両コンセプトは「FUNACTIVE（Fun＋Active）」であり、「遊び心」と「活動的なライフスタイル」を融合させたモデルとして提案されています。

タフスタイルのコンパクトSUVミニバン！

【画像】超カッコイイ！ トヨタ「シエンタ“SUV”!?」を画像で見る（55枚）

ボディサイズは標準モデルとほぼ同じ全長4260mm×全幅1695mmですが、足まわりが20mmリフトアップされ、よりSUV的な存在感を強めています。

さらに外装ではバンパーやフェンダー下部にチッピング塗装を採用し、無骨なイメージとしています。またボディカラーに使用されている鮮烈なイエローは現行型「プリウス」と同じイエローとのことです。

内装には専用カスタムシートが用意され、オレンジのアクセントラインが施されています。アウトドアやレジャーシーンで映える個性的なカラーリングで、日常使いだけでなく趣味と結びついた世界観を強調しています。

このラフィネを手掛けたのが、トヨタモビリティパーツが展開するカスタムブランド「モデルLM」です。

モデルLMは、純正アクセサリーやカスタマイズパーツを通じて、トヨタ車に多様な個性を与えることを目的としています。

実際に「ユーロスポーツ」をテーマにした「ヤリスクロス」や、「ヨーロピアンカジュアル」をテーマにした「シエンタ」などを展開しており、ブランド全体として洗練や上質に限定されるのではなく、車種ごとに多彩な世界観を表現するのが特徴です。

シエンタ ラフィネの開発にはトヨタ自身も関わっているとのこと。今後の展開が楽しみです。