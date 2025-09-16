ロックのカリスマ・矢沢永吉（７６）と、米大リーグ（ＭＬＢ）のマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）が１５日放送のＮＨＫ「ＭＵＳＩＣ ＳＰＥＣＩＡＬ 矢沢永吉 ヤザワ×イチロー 〜俺たちの失敗〜」に出演。２０年ぶりの再会を果たした。

２人が初めて会ったのは２００６年に同局で放送された対談「英雄の哲学」だった。

再会した矢沢は「あのときイチローさんってこんなに自分の気持ちみたいなものをぴしゃっとはっきり言う人なんだって思った」という。そして「だからあれだけ張って張って張りまくることができた人なんだなと今改めて思いました」と続けた。

イチロー氏は「そこが欠点」とひとこと。「割とはっきり言ってしまうんですよね。自分のことだけではなく、人のこともはっきり言っちゃうタイプなんで。今けっこう面倒くさいじゃないですか」と続けた。

「それは高校生とかあの辺からそうだったんですか？」と矢沢は質問。イチロー氏は「もともとそういう性格ですね」と返答。矢沢は「だからここまで来たんじゃないんですか。と思います。でも良しと思わない人も多分、当然いるんでしょうね」と語りかけた。イチロー氏は「はい。賛否の否は結構います」と認めていた。