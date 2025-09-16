¡Ö¥¬¥ó¥À¥à00¡×¥á¥¿¥ë¥Ó¥ë¥É¡ÖGN¥¢ー¥à¥º TYPE-E¡×ºÆÈÎÊ¬¤¬9·î18ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡ª
¡Ú¡ÖMETAL BUILD GN¥¢ー¥à¥º TYPE-E¡×ºÆÈÎÊ¬¡Û 9·î18Æü Í½Ìó³«»Ï 2026Ç¯1·î È¯Á÷Í½Äê ²Á³Ê¡§58,300±ß
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMETAL BUILD GN¥¢ー¥à¥º TYPE-E¡×ºÆÈÎÊ¬¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¡¢Æ±¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡Öº²¥¦¥§¥Ö¾¦Å¹¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î18Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Á÷Í½Äê¤Ï2026Ç¯1·î¡£²Á³Ê¤Ï58,300±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¬¥ó¥À¥àÍÑ¤ÎÄÉ²ÃÊ¼Áõ¡ÖGN¥¢ー¥à¥º¡×¤Î¥¬¥ó¥À¥à¥¨¥¯¥·¥¢ÍÑÁõÈ÷¡ÖTYPE-E¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¡ÖMETAL BUILD¡×¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Âç·¿GN¥½ー¥É¤äGN¥Óー¥à¥¬¥ó¡¢Âç·¿GN¥¥ã¥Î¥ó¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¾¦ÉÊ²èÁü¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖMETAL BUILD ¥¬¥ó¥À¥à¥¨¥¯¥·¥¢¡×¤ÏÊÌÇä¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º