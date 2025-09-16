¡ÖÎäÅà¸Ë¤ÇÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡ª¡×²¿Æù¤«°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëÊÝÂ¸¥Æ¥¯¤Ë10Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¡Ö²¿Æù¤À¤Ã¤±¡©¡×ÎäÅàÊÝÂ¸¤ÇÌÂ¤ï¤Ê¤¤¥Æ¥¯¤Ë10Ëü¤¤¤¤¤Í
ËÌ¸þ¥Ï¥Ê¥¦¥¿(@1106joe)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£Æù¤òÎäÅàÊÝÂ¸¤¹¤ë»þ¡¢²¿¤Î¼ïÎà¤Î¤ªÆù¤«Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖµíÀÚ¤êÍî¤È¤·¡×¡ÖÆÚ¥Ð¥é¡×¤Ê¤É¡¢Æù¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤Ê¾ì¹ç¤â¡£
©1106joe
¤Ê¤ó¤Î¥ß¥ó¥Á¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÂÐºö¤ò¤·¤¿¡£»ú¤ò½ñ¤¯¤è¤êÁá¤¯¤ÆÎÉ¤¤
¤ªÆù¤ò¥é¥Ã¥×¤ËÊñ¤ó¤Ç¡¢ÅÀ¤ò2¤Ä½ñ¤¡¢¥Þ¥ë¤òÉÁ¤¤¤ÆÃæ¤Ë½ÄËÀ¤ò2ËÜ¡Ä¡£ÆÚ¤Î¥Þー¥¯¤Ã¤Æ5É®¤ÇÉÁ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµí¤µ¤ó¤È·Ü¤µ¤ó¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¹ç¤¤ÈÔ¤¤À¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥×¥é¥¤¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ÜÆù¤Î¾ì¹ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£·ÜÆù¤À¤ÈÌÜ¤È¤¯¤Á¤Ð¤·¤òÉÁ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¤È¤¤¤í¤¤¤íÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎäÅà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸«¤¿ÌÜÅª¤ËÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¥ß¥ó¥ÁÆù¡£¤³¤¦¤·¤¿¹©É×¤ÇÆü¤´¤í¤Î²È»ö¤¬¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤«¤é»È¤¨¤ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤·¤¿¡£
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÈé¤ò¤à¤¤¤¿¤é¡Ä½Ð¤Æ¤¤¿¡Ö´é¡×¤Ë1Ëü¤¤¤¤¤Í
¤¹¤®¤¿(@SUGlK0)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤·Á¤ÎÌîºÚ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤ë¤ÇÂ¤Î¤è¤¦¤ÊÂçº¬¡¢ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È´é¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥å¥¦¥ê¤Ê¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë»×¤¤¤¬¤±¤º¤á¤°¤ê¹ç¤¦¤È¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¹¤®¤¿¤µ¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤È¯¸«¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
©SUGlK0
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÈéÇí¤¤¤¿¤é²Ä°¦¤¤¤ª´é¤¬½Ð¤Æ¤¤¿(¡¡˙-˙¡¡)
Èé¤à¤¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤Ò¤è¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤Ö¤é¤ÊÌÜ¤Î¤ª´é¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤È¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ò¤è¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÀÚ¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÎÁÍýÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤ä»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤ª´é¤Î²èÁü¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤ª´é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¥Ü¥Ç¥£¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¯¤Þ¤Ë19Ëü¤¤¤¤¤Í
Ran (¥Ñ¥ó¤Î¿Í)(@konel_bread)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Æ°Êª¥â¥Áー¥Õ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥ó¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Ran (¥Ñ¥ó¤Î¿Í)¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¤¯¤Þ·¿¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤Ç¡Ä¡©
©konel_bread
¶ÚÆù¤¯¤Þ¥á¥í¥ó¥Ñ¥óÃÂÀ¸
¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï³Ê»Ò¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢É®¼Ô¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î³Ê»ÒÌÏÍÍ¤Ë¡Ö¶ÚÆù¤Ã¤Ý¤µ¡×¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª¤¹¤´¤¤È¯ÁÛÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤é¿©¤Ù¤ë¡¦¡¦¡¦¡¦¤Á¤®¤ë¤ÎÌÂ¤¦😂¡×¡Ö´é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×ww¡×¡ÖÀïÆ®ÎÏ53Ëü¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÀïÆ®ÎÏ¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ñ¥ó¤òºî¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ï¥Þ¤ë¤ÈÌ£¤ä·Á¤Î¹©É×¤¬Ìµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: nao16
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë