ÁÐ»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¡¤¢¤È¿ôÆü¤ÇÎ×·î¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¡¤à¤¯¤ó¤ÀÂ¤â¸ø³«¡Ö¤¤¤Þ¤Î¥Ï¥À¥«¤Ï¡Ä¡×
¡¡ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯Î×·î¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤âÄ¥¤ê»ß¤á¤ò°û¤ß°ÂÀÅ¤Ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ËèÆü¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¡¥ª¥¤¥ê¡¼ÍÞ¤¨¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ß¤¨¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤ÈºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¢¤È½©¤À¤«¤é¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ä¤±¤¿¤ê¤Í¡£¤Ò¤¤³¤â¤ê¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È¿ôÆü¤Ç¤¤¤è¤¤¤èÎ×·î¤«¤¡¡ªÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡¤â¤¦¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ä¤Î¤â¹µ¤¨¤ÆÍü¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡ª¡×¤ÈÃæÀî¡£¡Öº£¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÁö¤ì¤Ê¤¤¤·Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤·ÉÝ¤¤¤«¤é¡¡Ê¿²º¤ÊÆü¡¹¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢¡¢¡ª¤¤¤Þ¤Î¥Ï¥À¥«¤Ï¥É¥é¥¯¥¨6¤Î¥Õ¡¼¥»¥ó¥É¥é¥´¥ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉÂ±¡¤Î¶¯ÎÏÃå°µ¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢¤à¤¯¤ß·âÂà¤Î¤ªÃã¡ª¡×¤È¤à¤¯¤ó¤ÀÂ¤â¸ø³«¡£¡Ö¤Þ¤¤¤¿¤±¤ò¥½¥Æ¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª½©¤À¤«¤é¤Ö¤É¤¦¤äÍü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤¤Î¤³¤â½Ü¤Ê¤ó¤À¤Í¤§¡¡¹á¤ê¹â¤¤¡ª¤â¤¦¿§¡¹Íê¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÌµ»ö¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¤´¶¼Õ¤Ç¤¹¡¡¤¹¤²È¤Î¤ª¤¤¤â¥·¥§¥¤¥¯¤¬¤²¤¤¦¤Þ¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº¸¸þ¤Êú¤Ëí¥·¥à¥¹¤Ç¿²¤ë¤È¹ø¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤·¡¡±¦¸þ¤¯¤È¤ª¤Ê¤«¤¯¤ë¤·¤¤¡¡¤¢¤ª¤à¤±¤Ï¤à¤ê¡¡¤É¤¦¤·¤í¤È¡¡µ¯¤¤Æ¤ë»þ¤â¥½¥Õ¥¡¤Ç¹ø¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¡°Ø»Ò¤â¹ø¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¡¥è¥®¥Ü¡¼¤À¤È¤¢¤ª¤à¤±¤¤¤±¤ë¤±¤É¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤¬½ÅÏ«Æ¯¡ª¡¡ºÙÀÚ¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¡¤¢¤¤é¤«¤Ë¿²¤ë¤¿¤Ó¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡¡¤¬¤ó¤Ð¤íÁÐ»Ò¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡ªÀ¤³¦Î¦¾å¤ß¤Æ¤Þ¤¹¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¡¡ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÎ×·î¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤É¤¦¤·¤Æ¤¿¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡Ö#ÁÐ»Ò¡×¡Ö#¿²ÉÔÂ¡×¡Ö#¤Ò¤¤³¤â¤ê¡×¡Ö#¹øÄË¡×¡Ö#¤Þ¤¤¤¿¤±¡×¡Ö#½©¡×¡Ö#¤à¤¯¤ß¡×¡Ö#ÌôÍÑ¥á¥ë¥µ¥Ü¥ó¡×¡Ö#¥á¥¤¥¯¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤äÆ±¤¸ÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤é¤«¤é¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤Î¿ÉÊú¤è¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯5·î5Æü¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£º£·î¤ËÆþ¤ê¡¢»Ò¶¡¤¬ÁÐ»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÊÌ¤â2¿Í¤È¤âÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð»º¤Ï·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£