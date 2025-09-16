アンテシュクレ「脇高ブラpremium」に新色ピンク登場♡国内最大級サイズ展開で美バストを叶える

国内最大級のサイズ展開を誇るアンテシュクレの大人気シリーズ「脇高ブラpremium」に、この秋待望の新色RP（ローズピンク）が仲間入りします。バストサロン「MEDEL」オーナー・Asami氏監修の特別カラーは、身につける女性に前向きな気持ちを届ける“心が上向くピンク”。美しいシルエットを叶える機能性と、愛らしい彩りを兼ね備えた新作ランジェリーは、あなたの毎日に特別な自信を与えてくれそうです。

新色RPカラーの魅力

バストサロン「MEDEL」オーナーのAsami氏が監修した新色RP（ローズピンク）は、柔らかさと繊細さを象徴しながら、芯の強さをも感じさせるカラー。

癒しや愛情をイメージさせる色合いは、女性が自分自身を優しく肯定できるきっかけを届けたいという想いが込められています。身につけることで、ふとした瞬間に前向きになれる特別な1枚です。

脇高ブラpremiumで美しいシルエット

「脇高ブラpremium」は、バストを外に逃がさない脇高設計により、安定したホールド感と美しいデコルテラインを実現。

インポート感あふれるレースデザインと機能性が融合し、アンテシュクレ史上最高の美バストを叶えます。

新色のRPカラーが加わることで、より幅広いシーンにフィットし、ランジェリー選びをさらに楽しくしてくれます♡

発売日と商品ラインナップ

新色RPカラーは2025年9月17日（水）より、アンテシュクレ実店舗および公式オンラインショップで発売開始。ラインナップは以下の通りです。

カラーは新色RP（ローズピンク）のほか、従来カラーも展開。国内最大級のA～Kカップ、アンダー60～85と豊富なサイズで、あなたにぴったりの1枚が見つかります。

ブラジャー

価格：4,620円（税込）

サイズ：B～Hカップ、アンダー60～75

スタンダードショーツ

価格：1,430円（税込）

サイズ：S～Lサイズ

Tバックショーツ

価格：1,980円（税込）

サイズ：S～Lサイズ

サニタリーショーツ

価格：1,980円（税込）

サイズ：S～Lサイズ

特別なピンクで自分をもっと好きに♡

アンテシュクレの「脇高ブラpremium」新色RPカラーは、機能性とデザイン性を兼ね備えた人気シリーズに新しい彩りを添えます。

サロン監修による特別なピンクは、身につける女性の心を優しく支え、前向きな気持ちに導いてくれる存在に。あなたの日常を彩るランジェリーとして、この秋新たな1枚を迎えてみてはいかがでしょうか。