¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¡¢¥¬¥¶»ÔÀêÎÎ¤ØÃÏ¾å¿¯¹¶³«»Ï¡¡ÊÆ¥¢¥¯¥·¥ª¥¹ÊóÆ»
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï15Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¥¬¥¶»Ô¤òÀêÎÎ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¡×¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÅö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï15Æü¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¥¬¥¶»Ô¤ÎÀêÎÎ¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎÀï¼Ö¤¬¥¬¥¶»ÔÆâ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉôÂâ¤Îµ¬ÌÏ¤äºîÀï¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òË¬Ìä¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÃÏ¾åºîÀï¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¿×Â®¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤È¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£