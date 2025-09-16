YouTuberのはじめしゃちょーが9月13日、自身のチャンネルを更新。「5億円の豪邸」として知られる自宅の庭で、クレーンゲームをする様子を披露した。

（関連：【写真】「デケェ」「すごい」はじめしゃちょーも驚愕した人間クレーンゲーム）

今回用意したのは「人間クレーンゲーム」で、アームの代わりに人間がぶら下がり、景品をゲットするというもの。はじめしゃちょーは自宅のバスケットコートにこれを設置し、「デケェ」「すごい」と迫力に驚いた様子を見せた。

さっそく自身がアームの部分に横たわり、プレイしてみることに。景品のなかには入手困難な状況が続いてきた人気ゲーム機「Nintendo Switch 2」もあるようだ。景品を狙ってプレイしたところ、いとも簡単にゲットできてしまった。はじめしゃちょーは「激ヌルです」とゲーム性を判断し、ルールを変更することに。目隠し、制限時間あり、一度触ったものは変更できないということになった。

操縦をスタッフ、クレーンをはじめしゃちょーが担当し、改めてゲームスタート。みんなが「Switch 2」を狙い、結果6人目の挑戦者となるたなっちがゲットし「マジで嬉しい」と笑顔を見せた。

今回の動画に視聴者からは「子供達の夢」「素敵すぎ」「子供心くすぐる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）