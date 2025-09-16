À±Ìî¸»¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡Ö2¡×MV¸ø³«¡¡¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¤ò·Þ¤¨Åìµþ¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç²Î¤¦
¡¡À±Ìî¸»¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤è¤ê¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡Ö2 (feat. Lee Youngji)¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñー Lee Youngji¡Ê¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¡Ë¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿Æ±³Ú¶Ê¤ÎMV¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç»£±Æ¡£À±Ìî¼«¿È¤Î¤Û¤«¥è¥ó¥¸¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤ÎÏ©¾å¤ä²Æ¤ÎÍÛ¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°ÉÖÆ¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤òË¾¤à¥Ó¥ë¤Î²°¾å¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤¬ÊÂ¤Ö¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦2¿Í¤Î»Ñ¤¬¡¢²û¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥êー¥È¤Ê¼Á´¶¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿ï½ê¤ËÁÞÆþ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Æー¥Þ¤È¥â¥Áー¥Õ¤òÍ·¤Ó¿´¤È¥¯ー¥ë¥Í¥¹¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë·Á¤ÇÉ½¸½¡£´ÆÆÄ¤Ï±ÇÁüºî²È¤ÎÀÐ°æ±ÑÇ·¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÀ±Ìî¤Ï¡¢9·î13Æü¡¢14Æü¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ーºÇ½ª¸ø±é¤ò¥½¥¦¥ë ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Æ±¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà½÷¤¬¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÎø¡×¤ò2¿Í¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë