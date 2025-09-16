Indeed Japan株式会社は、「週休3日」や「週4日勤務」の正社員求人動向、および求職者による仕事検索動向について調査を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 「週休3日」の言及求人割合は、2023年以降に明確な増加傾向。2025年5月には5年間で5.3倍に 特にリモートワークが難しい職種で「週休3日」への言及が目立つ 求職者の「週休3日」検索割合も増加傾向。2025年5月には5年間で3.6倍に 求職者の「週休3日」への関心が高いのは首都圏。居住地域での制度導入が影響している可能性も

「週休3日」の言及求人割合は、2023年以降に明確な増加傾向。2025年5月には5年間で5.3倍に

Indeed 上で「週休3日」や「週4日勤務」に関連するワードを含む正社員求人の掲載割合を調査したところ、2020年1月以降の求人全体に占める「週休3日」関連の言及求人の推移をみると、徐々に割合が高まってきている様子がわかる。特に、2023年に入ってからはおおむね右肩上がりで推移しており、2025年5月時点では、2020年5月と比較して5年間で5.3倍に増加していた。

特にリモートワークが難しい職種で「週休3日」への言及が目立つ

正社員求人の職種別に「週休3日」言及求人と「リモートワーク」言及求人の割合を分析した。44職種における言及割合の平均は、「週休3日」は1.6％、「リモートワーク」が9.6％であった。

これに対し、「医療」「歯科」「ドライバー」といったリモート勤務が難しい職種においては、「リモートワーク」言及求人割合が平均よりも低い一方で、「週休3日」は平均を大きく上回る傾向が見られる。

医療（リモートワーク：1.5％、週休3日：5.9％）

歯科（リモートワーク：2.1％、週休3日：4.8％）

ドライバー（リモートワーク：1.5％、週休3日：4.3％）



一方で、「ソフトウェア開発」や「情報システム」などのリモートワークが定着している職種では、「リモートワーク」言及求人の割合が高く「週休3日」は非常に低い傾向にあった。

ソフトウェア開発（リモートワーク：47.7％、週休3日：0.3％）

情報システム（リモートワーク：31.4％、週休3日：0.0％）



人材確保や定着率向上を目的とした企業の対応や、長時間労働の是正といった課題への取り組みもあり、週休3日制が、現場型職種における柔軟な働き方の新たな選択肢として定着し始めていることがうかがえる。

求職者の「週休3日」検索割合も増加傾向。2025年5月には5年間で3.6倍に

求職者のニーズの変化を探るため、 Indeed 上での「週休3日」や「週4日勤務」関連キーワードの仕事検索割合を調査した。2020年7月以降「週休3日」関連キーワードの検索割合はおおむね右肩上がりで推移しており、2025年5月時点では、2020年5月と比較して5年間で3.6倍に増加している。

求職者の「週休3日」への関心が高いのは首都圏。居住地域での制度導入が影響している可能性も

都道府県別の「週休3日」関連の仕事検索割合を分析した結果、検索割合が高い上位5都県は、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、奈良県であった。上位4都県は企業や人材が集中する首都圏であり、多様な働き方の浸透や関心の高さが影響していると考えられる。

1位の千葉県は、2024年6月から全職員を対象に選択式週休3日制を開始しており、全国に先駆けて制度を導入した地域の一つである。

調査概要 ■調査主体：Indeed

■調査対象期間：

・求人動向：2020年1月～2025年5月

・仕事検索動向：2020年1月～2025年5月

■調査対象：

・求人動向：日本の Indeed 上に掲載されている全求人に対する「週休3日」関連ワードに言及している求人の割合（100万件あたりの求人数、3か月移動平均）

・仕事検索動向：日本の Indeed 上の「週休3日」に関連するキーワードを含む仕事検索割合（100万件あたりの検索数、3か月移動平均）

