菅沼菜々が自身のタオル「ナナイロに染まれ！」を持ったファンに感謝 「ありがとうございます」「また来週からも持ってきてね」
菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。難コース・大洗ゴルフ倶楽部で4日間を戦い抜いたメジャー大会「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」で寄せられたたくさんの応援に対し「ありがとうございました」と感謝の気持ちを投稿した。
大会は5オーバー・36位タイでフィニッシュ。「曲がって大変だったりしましたが、パターとアプローチの感覚が良くて、最終日のショットの感覚が良くなったので、来週に期待です」と振り返った。最終日になってようやく「71」とアンダーパーを出し、次戦に向けていい感触をつかんだようだ。会場では選手の写真とサイン、直筆メッセージがプリントされたタオルが販売されたが、菅沼が記したメッセージは「ナナイロに染まれ！」だった。ラウンド中にはそのタオルを掲げたギャラリーを「沢山見つけた〜！ ありがとうございます」と嬉しそうに記していた。そして「また来週からも持ってきてね」と呼びかけていた。投稿では楽しそうに笑顔を浮かべる写真を公開したが、それを見たファンは「とっても可愛い！！」とコメント。さらに「あのムズイコースで良く頑張った」「最終日のアンダーパーは次戦に繋がります」「来週からも頑張ってね 応援してるよ」などの熱烈な声援が続々と寄せられていた。
