元巨人軍の原辰徳氏が初出場 日本シニアOP組み合わせ発表
＜日本シニアオープン 事前情報◇16日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞シニアゴルファー日本一決定戦が18日（木）から4日間の日程で開催される。これに先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。
〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！ 原辰徳氏のパワフルスイング
プロ野球・読売ジャイアンツの元監督、原辰徳氏が特別承認選手として今大会に初出場。その予選は伊澤利光、プラヤド・マークセン（タイ）の注目グループに組み込まれた。午前11時30分に1番からティオフする。昨年覇者のチェ・ホソン（韓国）は2戦連続優勝を狙う岩本高志、横田真一と同組。岩本に次ぐ賞金ランキング2位の宮本勝昌は谷口徹、兼本貴司と予選を回る。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
