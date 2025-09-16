俳優の吉沢亮（31）主演の映画「国宝」が、9月15日までの公開102日間で観客動員数が1000万人突破したと、配給元の東宝が16日に発表した。興行収入は142億円を突破した。

上方歌舞伎の名家に引き取られたやくざの息子と、その家の御曹司がしのぎを削りながら芸道を究めていく波瀾（はらん）万丈の50年を描く一代記。

邦画実写としては22年ぶりに100億円を突破し、歴代邦画実写で「踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」（2003年公開、173.5億円）に次ぐ第2位の成績となっている。6月6日の公開から9月15日までの102日間で、観客動員数は1013万5998人、興行収入は142億7273万1300円に達した。

また東宝は、今月末から行われるタイ・バンコク国際映画祭クロージング作品に決定したことも発表。バンコク国際映画祭は、2003年〜09年に開催されていたものの、その後中断。今年、タイ政府文化庁の運営で15年ぶりに開催されることとなり、「国宝」はクロージング作品として上映される。李相日監督が渡航する予定。