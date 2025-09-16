人気タレントなるみ（53）が、15日夜放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。タクシーの乗車中に、運転手に思わぬ声かけをされたことを明かした。

この日は、女優小池栄子（44）、俳優向井理（43）早乙女太一（33）が出演。“非関西人”である3人に向けて、番組でこれまでに取り上げた街行く人への街頭インタビューから“関西人あるある”を紹介した。

小池が「（関西の人は）距離感はやっぱり近い印象はあるよね」と言うと、向井も「スピードも速い。（距離が）詰まるスピードが…」と納得。

これに、なるみは「話、めちゃくちゃ聞かれてるんでね。タクシーとか乗ってても。引っ越しするからっていう話をダンナさんとしてて。『あれどうしようかな、あの家具。どこに持っていって処分したらいいんかな』って言ったら、運転手さんが『それ、いただけませんかね？』って。（会話を）聞いててん」。不要な家具を「欲しい」という思わぬ申し出に驚いたことを明かした。

さらにナインティナイン岡村隆史（55）が、「大阪のタクシーの中でゴシップ話とか、（会話を聞かれるので）絶対ダメですよ」と強調すると、向井は「きのう、古田新太さんと一緒だったんです、タクシー。もうベロベロに酔っぱらってて…大阪駅に着いた時。（古田が）人の悪口ばっかり言ってました。『あいつ下手くそ』とかって散々言ってた…」。すでに古田が車内でゴシップを話してしまったことを明かして苦笑していた。