【愛犬占い】甘えん坊にもタイプがある！「こじか犬」４つの性格徹底解説【わんわんキャラナビ】

【11】正直なこじか犬

自分の気持ちなどの感情がすぐに態度にでる正直なワンちゃん

飼い主に対しては全幅の信頼をよせているので、いつも愛くるしい笑顔を振りまいて癒してくれます。無防備にお腹を上にして寝転がり、安心しきっている姿を見ると飼い主冥利につきるでしょう。初対面の人に対しても、警戒するのは一瞬だけで、スキンシップなどで一気にオープンハートして尻尾を振ります。

構ってあげないと、遠くからじっと飼い主の様子を見ているので、目が合うとお互いにウルウルしてしまいます。完全に家族の一員となっているので、どこに行くのも一緒です。身も心も癒されてしまいます。

【17】強い意志をもったこじか犬

人を疑うことを知らない純真さと強い意志をもったワンちゃん

可愛らしさと意志の強さを併せもった性格の持ち主で、飼い主の気持ちを読むのが得意です。飼い主のことが大好き過ぎて、帰宅すると猛ダッシュで飛びかかってきます。これが、飼い主にはたまらないのです。常に構って欲しいタイプなので、忙しいときには仕事などが手につかなくなってしまいます。甘えん坊なので、厳しいしつけはあまり効果がありません。

むしろ、自分の子どもだと思って甘やかして育てるのもいいでしょう。元気いっぱいなので、飼い主はいつも振り回されてしまいます。育てるには、愛情だけでなく気力も必要です。

【32】しっかり者のこじか犬

人懐っこさから、みんなから可愛がられる 癒し 系のワンちゃん

人を疑うことを知らないので、誰に対しても尻尾を振ってついて行ってしまいます。でも、安心してください。しっかり者なので、いい人と悪い人はちゃんと区別しています。寂しがり屋なので、いつも飼い主にベッタリですが、この犬の気持ちに寄り添ってあげることが大切です。

叱るのをやめたらしつけがしやすくなるタイプなので、甘やかして育てるのもいいでしょう。厳しいだけでは、お互いにストレスを感じてしまいます。総じて、育てやすいといえます。

【38】華やかなこじか犬

どことなく華やかな雰囲気をもったワンちゃん

聞き分けがよく、飼い主の言うことを素直に聞いてくれるワンちゃんです。ただ、甘えん坊なので、構ってあげないとスネてしまいます。叱るよりも褒めるしつけを基本としてください。ルールを決めて厳しく育てるよりも、このワンちゃんの気持ちに寄り添って生活するというスタンスでいることが大切です。

すり寄ってきたときに無視するとか、こちらを見つめているのに目をそらすなどは、絶対にやってはいけない行為です。一人遊びはできないので、一緒に遊んであげましょう。おやつも手渡しで食べさせてあげましょう。

愛犬の「動物キャラ」をチェックしましょう！

わんわんキャラナビは、ワンちゃんの誕生日から割り出した12の動物キャラクターに当てはめ、愛犬の個性や心理を分析・診断します。

それでは、早速、下の「換算表」で、愛犬の動物キャラクターを調べてみましょう。わんちゃんの生年月日から、下記の手順で簡単に調べることができます。

この「8」が愛犬のキャラクター番号になります。この60分類キャラクターは生涯変わることはありませんので、覚えておいてください。ただし、四柱推命では23時以降は翌日とみなしますので、生まれた時間が23時以降の場合は、誕生日の翌日でキャラクターを調べてください。また、MOON・EARTH・SUNの3分類のタイプもこの表からわかります。

