¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡ÙÅì³¤ÉñÂæ¤È½é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ÇÎø°¦´Ñ¸ì¤ë
¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬9·î13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤«¤é10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½é¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾°æ¤ÏÂ´¶È¸å¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Îø°¦´Ñ¤ä·ëº§´êË¾¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¾°æ¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î11ºÐ¤ÇSKE48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ13Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁá¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤â¾®6¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¡¢28ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤âÌ¤¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áá¤¹¤®¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Â´¶È¸å¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÊâ³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡Ø¤Þ¤À28ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö30ºÐ¡¢¤Ê¤ó¤«ÀáÌÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£30ºÐ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤·¤¿¤é¤â¤¦2Ç¯¸å¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤¹¤ë¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤É¤³¤«¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Êý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤¡£¤â¤·¡ÊÁê¼ê¤¬¡Ë¡Ø¤¢¤ì¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤âÆÈÎ©¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¿ÍÀ¸¤ÎÂÉ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ëº§¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê°¦¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²ÈÂ²°¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¼«¿È¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ÈÂ²°¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¹¬¤»¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡Ù¤Ë¤Ï¿åÃå¥«¥Ã¥È¤ä°¦¸¤¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î¼Ì¿¿¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤ò·Ð¤Æ¡Ö°¦¤òÃÎ¤ë¡×Î¹¤ò»Ï¤á¤¿¾¾°æ¼îÍýÆà¤Îº£¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥ 2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡Ù¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡¢¾¾°æ¼îÍýÆà