◆米大リーグ ドジャース５―６フィリーズ＝延長１０回＝（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ナ・リーグ西地区首位のドジャースが東地区首位のフィリーズとの接戦を落とした。地区優勝マジックは「１０」のまま。フ軍は地区優勝を決めた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は３打数１安打２四球。今季最長の２０試合連続出塁としたが、史上６人目となる２年連続５０本塁打は２試合連続でお預けとなった。

ドジャースは１点を追う９回。守護神デュランからパヘスが同点ソロを放ったが、延長１０回にトライネンがリアルミュートに決勝犠飛を献上した。

フィリーズの先発はＲ・スアレス投手（３０）。昨季に続いて今季も試合前の時点で１２勝を挙げている左腕で、大谷にとっては初対戦の難敵だった。初回先頭の第１打席は見逃し三振。しかし、３回１死三塁の第２打席では四球を選び、今季最長となる連続試合出塁を「２０」に伸ばした。５回１死一塁の第３打席では一塁の横を抜く二塁打で３試合連続安打とした。

現地９月１５日は通算３０００安打しながら、１９７２年の大みそかに飛行機が墜落して亡くなった名選手をたたえる「ロベルト・クレメンテ・デー」。選手は胸にクレメンテの背番号２１の記念パッチをつけて出場した。大谷は７回１死の第４打席は右腕カーカリングから見逃し三振。内角直球に腰が引けたが、ストライク判定に不満な様子を見せた。球場はブーイングに包まれた。

試合は１―１の５回にド軍がマンシーの１８号ソロなどで２点を勝ち越し。しかし、７回に３番手左腕ドライヤーがウィルソンに逆転２ランを浴びた。その裏、ドジャースはベッツが１９号ソロで同点。しかし、８回にベシアがハーパーに一時勝ち越しの２７号ソロを被弾した。強豪同士のポストシーズン前哨戦は終盤に一気に試合が動く展開となった。

この日から３試合を戦うフィリーズには大谷と本塁打王を争うシュワバーが君臨する。今季は球宴ＭＶＰにも輝いた大砲は８月２８日（同２９日）に１試合４発という離れ業を見せ、今月９日（同１０日）にはリーグ最速で５０号到達。この日の初回には３戦連発となる５３号ソロを放ち、２位大谷には再び４本差をつけて独走態勢に入った。大谷は中１０日で１６日（同１７日）には二刀流出場の予定。直接対決でライバルを封じ込め、何とか差を縮めたいところだ。

また、現在ナ・リーグ西地区首位のド軍だが、リーグ全体で見ると勝率３位。このままでは地区優勝しても、ポストシーズンは地区シリーズではなくワイルドカードシリーズからの参戦となる。東地区首位で勝率リーグ２位のフィリーズをたたけば、地区シリーズからの参加も見えてくるが、カード初戦は敗れた。