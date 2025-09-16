ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤Îµ²±¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤È¤á¤¿±Ç²è¡Öµ²±¤Î²òÅà¡×¡¡»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô¤Ç¾å±Ç²ñ
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î¹Åç¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Î¼Ò°÷¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤Îµ²±¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¼«¿È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼«¼çÀ©ºî±Ç²è¤Î¾å±Ç²ñ¤¬16Æü¡¢»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Öµ²±¤Î²òÅà¡×¤Ï¹Åç¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Î¼Ò°÷¡¢ÄíÅÄ°É¼î¤µ¤ó¤¬¹â¹»»þÂå¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼«¼çÀ©ºî±Ç²è¤Ç¤¹¡£¹Åç¤Ë¸¶Çú¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤¿Á°¸å¤Î»ÔÌ±¤ÎÆü¾ï¤ò»£±Æ¤·¤¿Çò¹õ¼Ì¿¿¤òÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤Î¾Ú¸À¤äAI¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¿§¤ò¤Ä¤±¤ë³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆÂô»Ô¤ÎÀï¸å80Ç¯»ö¶È¤ÇÄíÅÄ¤µ¤ó¤ò¾·¤¤¤Æ16Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¾å±Ç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ³°¤«¤é¤ª¤è¤½400¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄíÅÄ°É¼î¤µ¤ó¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤Î»×¤¤¤äµ²±¤ò¡Øµ²±¤Î²òÅà¡Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
±Ç²è¡Öµ²±¤Î²òÅà¡×¤Ï¸½ºß°ìÈÌ¸ø³«¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÄíÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¸å¡¢³Ø¹»¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿Í¤¬±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£