この食感がクセになる…！さつまいものもちもち

大量のさつまいもをもらったけれど、どうやって料理しようか迷う…という人におすすめなのは、さつまいもを使った映えレシピです。コロコロした形状で中身がもちもちのさつまいもボールは、見た目も可愛く、味もバリエーションが豊富で、運動会や遠足などのイベントでのお弁当にもぴったりです。

▼もっちり食感が堪らない！

外はカリカリ、中はもちもち、食べると甘さがじんわりと広がり、虜になる人続出です。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼お団子みたいにコロコロ丸めて作る

カットしてから丸めるのがポイント。しっかり粉を混ぜ合わせることで味がしっかりつきますよ。



▼食べた瞬間、チーズがビヨーンと伸びてくる！

チーズ入りとチーズなしバージョン、2つを食べ比べてみるのもおすすめです。おやつやお弁当のおかずにもぴったり！



▼甘さ控えめドーナツは、大人も子どももやみつきになること間違いなし

卵・乳・小麦粉不使用なので、どんな人にも優しい味ですよ。黒ゴマが味のアクセント！







今回紹介した4つのレシピは、どれも見た目が可愛く、パーティーやプレゼントなどにもぴったりです。中にチーズを入れれば、もちもち食感にビヨーンとのびるチーズが加わり、食べるのが楽しくなりますよ。さつまいもの大量消費として、映えレシピ作りとして、ぜひ休日に家族で料理を楽しんでみてください。（TEXT：青木千奈）

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）