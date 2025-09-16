◇ナ・リーグ ドジャース5─6フィリーズ（2025年9月15日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。二塁打に加え、2四球を選んで今季自己最長となる20試合連続出塁を記録。ただ、チームは延長戦の末に競り負け、カード初戦を落とした。

初回の第1打席は相手先発左腕・スアレスに対し、フルカウントから見逃し三振。3回1死三塁の第2打席は四球を選び、今季自己最長となる20試合連続出塁を記録した。

2─1の5回1死一塁の第3打席は一塁線を破る二塁打を放って二、三塁に好機を拡大。次打者・ベッツの中犠飛を演出した。

3─4の7回1死の第4打席はフルカウントから内角直球を見送ったものの見逃し三振に倒れ、不満顔を見せた。

4─5の9回にパヘスの25号ソロが飛び出し、チームは土壇場で同点に。2死走者なしで迎えた第5打席は四球を選んで出塁すると、5試合ぶり今季19個目となる盗塁に成功。二塁に進みサヨナラ機を演出した。ただ、ベッツが中飛に倒れ、生還はかなわなかった。

チームは土壇場で試合を振り出しに戻したが、無死二塁で始まる延長10回にトライネンが1死二、三塁からリアルミュートに決勝の右犠飛を許した。その裏、1死満塁と好機をつくったが、ロハスが遊飛、マンシーが一ゴロに倒れ、敗戦。フィリーズに目の前でナ・リーグ東地区優勝を許した。大谷はマウンド付近に集まって歓喜に沸くフィリーズナインを黙って見つめていた。

大谷はグラスノーが先発回避して緊急登板した5日のオリオールズ戦から中10日で16日（同17日）のカード2戦目での先発が決定。本塁打王争いを繰り広げるシュワバーとの直接対決に注目が集まる。