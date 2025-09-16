¡Ú ¥¶¡¦¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡¦Âç¹¾¿µÌé ¡Û¡¡Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡¡¡Ö±¦¼ê¤Îáã¤ì¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ï¤ä¤ëÍ½Äê¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¶¡¦¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë&¥®¥¿¡¼¤ÎÂç¹¾¿µÌé¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¹¾¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÂç¹¾¿µÌé ¤è¤ê ¤´Êó¹ð¡×¤ÈÆ°²è¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢‟¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤âºÜ¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¦¼ê¤Îáã¤ì¤¬Â³¤¡¢À°·Á³°²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡ÖÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê¤Ë¹Ô¤¡¢MRI¸¡ºº¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢Ç¾´´¤ÎÇ¾¹¼ºÉ¤Ç¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡É¤È¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊó¹ð¡£
¸½ºß¤ÏÂà±¡¤·¤Æ¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢‟¡¡±¦¼ê¤Îáã¤ì¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥®¥¿¡¼¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÃÆ¤±¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¤ä¤ëÍ½Äê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Êó¹ð¤Ç¤·¤¿¡É¤È10·î¡¢12·î¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÍ½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
