¡Ö½üÀ÷ÅÚ¡×ºÆÍøÍÑ¤Î¾õ¶·¡¢°ËÆ£Éü¶½Áê¤¬»ë»¡
ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¤ËÈ¼¤¦½üÀ÷ºî¶È¤ÇÀ¸¤¸¤¿¡Ö½üÀ÷ÅÚ¡×¤ÎºÆÍøÍÑ¤Î¾õ¶·¤ò°ËÆ£Éü¶½Áê¤¬»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½üÀ÷ÅÚ¡×¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ï14Æü¤«¤éÅìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤ÎÉü¶½Ä£¤Ê¤É3¤«½ê¤Î²ÖÃÅ¤Ç¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éü¶½Ä£¤Î²ÖÃÅ¤ò16Æü¤Ë»ë»¡¤·¤¿°ËÆ£Éü¶½Áê¤Ï¡¢¤ª¤è¤½10Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î½üÀ÷ÅÚ¤ËÄÌ¾ï¤ÎÅÚ¤ò¤«¤Ö¤»¤¿¾õ¶·¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤«¡¢¿¦°÷¤¬¶õ´ÖÀþÎÌ¤ò·×Â¬¤·¡¢°ÂÁ´À¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢½µ1²ó¤Î·×Â¬·ë²Ì¤¬´Ä¶¾Ê¤ÎHP¤Ê¤É¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½üÀ÷ÅÚ¤ÏÊ¡Åç¸©Æâ¤ÎÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Ë¡¢¤ª¤è¤½1400ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2045Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÊ¡Åç¸©³°¤ÇºÇ½ª½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÆ£Éü¶½Áê¤Ï¡Ö°ÂÁ´À¤ÈÉ¬Í×À¤ò¡¢¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
