¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î9²ó¤Ë¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤Ëµ¯»à²óÀ¸¤Î°ìÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¥Ø¥¹Áª¼ê¤¬¡¢¥ì¥Õ¥È¤ØÆ±ÅÀ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤Ë¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÂçÁû¤®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡£¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤³¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢2Åð¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç3ÂÇÅÀ¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ï5µåÌÜ¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤Ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9²ó¤ËµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£