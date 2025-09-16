·àÅª¥Ö¥¶¥ÓµÕÅ¾·èÃå¡ÄB1½éÄ©Àï¤Ç¥Áー¥àºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤â¡Ú9·î15Æü¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à·ë²Ì°ìÍ÷¡Û
¡¡9·î15Æü¡¢B¥êー¥°½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤¬2025－26¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤Ø¸þ¤±¤¿¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬¥Ûー¥à¤Ëº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¤ò·Þ¤¨¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾¤«¤éÆâÈøÁïÍý¤òÉ®Æ¬¤Ë¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Çº´²ì¤¬Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤«¤é¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥êー¥É¤òÃ¥¼è¡£¥Ûー¥à¤Ç¤Î2Ï¢Àï¤À¤Ã¤¿ÀéÍÕJ¤Ï¡¢½ªÈ×¤Ë¸¶½¤ÂÀ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ê¤É¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢73－78¤Çº´²ì¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖTOHOKU CUP 2025¡×·è¾¡¤Î½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥ÄvsÀçÂæ89ERS¤Ç¤Ï¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é½©ÅÄ¤¬22－10¤ÈÆÍ¤Êü¤¹¡£¸åÈ¾¤ËÀçÂæ¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¥êー¥É¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿½©ÅÄ¤Ï¡¢Ãæ»³ÂóºÈ¤¬17ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¡¢ÅÄ¸ýÀ®¹À¤¬14ÆÀÅÀ2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥¿¥Êー¡¦¥é¥¤¥¹¥Êー¤¬13ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¡£ÀçÂæ¤ÏB1½éÄ©Àï¤Î²¬ÅçÏÂ¿¿¤¬¥Áー¥àºÇÂ¿18ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤ÏÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä¤Î¥é¥·¥ãー¥É¡¦¥±¥êー¤¬17ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º¤ò72－67¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡ËÅÄ¹çÀ®µÇ°ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ê¥«¥¸¥Ä AICHI CENTRAL CUP 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢3°Ì·èÄêÀï¤ÇÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤È¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤¬ÂÐÀï¡£2ÅÀ¥êー¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿Ì¾¸Å²°D¤¬¸åÈ¾¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹¤â¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ç¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ø¥ó¥êー¤¬±Ô¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤éµÕÅ¾¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢·àÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Î»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹vs¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é27－13¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤¿»°±ó¤¬¤½¤Î¸å¤â¥êー¥É¤òµö¤µ¤º¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢76－53¤ÇÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£Âç±ºñ¥ÂÀ¤¬16ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È4¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ì¥ï¥Ð¤¬16ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥ä¥ó¥Æ¡¦¥á¥¤¥Æ¥ó¤¬13ÆÀÅÀ3¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢NBA·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿·ÀïÎÏ¤Î¥À¥ê¥¢¥¹¡¦¥Ç¥¤¥º¤â13ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤Î·ë²Ì°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¢£»î¹ç·ë²Ì
Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º 84－83 ¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï
´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º 67－72 ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä
»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ 76－53 ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°
½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä 78－69 ÀçÂæ89ERS
ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä 73－78 º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º
¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥ºÅìµþZ 71－86 ¤·¤Ê¤¬¤ï¥·¥Æ¥£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ø¥ó¥êー¤¬¸«¤»¤¿ÂçµÕÅ¾¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー
¡Ú»î¹ç½ªÎ»¡Û
¥Ê¥«¥¸¥Ä AICHI CENTRAL CUP 2025
DAY 2
¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º 84 - 83 »°²Ï#¥¢¥¤¥¶¥¤¥¢¡¦¥Þー¥Õ¥£ー Áª¼ê¡¢#¥«¥¤¥ë¡¦¥ê¥Á¥ãー¥É¥½¥ó Áª¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢Î®¤ì¤òÄÏ¤ß¤«¤±¤ë¤â¡¢»°²Ï ¿ÜÅÄÁª¼ê¡¢¥ì¥¤¥Þ¥óÁª¼ê¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤·¡¢ºÆ¤Ó¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¡Ä pic.twitter.com/g1ANt0JiDM
- Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¸ø¼° (@nagoyadolphins) September 15, 2025