£É£Î£Ð£Å£Ø¤äÀÐÌý»ñ¸»¤¬¹â¤¤¡¢£×£Ô£É²Á³Ê¾å¾º¤ÇÇã¤¤Í¥Àª¤Ë¡þ
¡¡£É£Î£Ð£Å£Ø<1605.T>¤äÀÐÌý»ñ¸»³«È¯<1662.£Ô>¤¬¹â¤¤¡££±£µÆü¤ÎÊÆ¸¶ÌýÀèÊªÁê¾ì¤Ï£×£Ô£É¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥ß¥Ç¥£¥¨ー¥È¡Ë¤Î£±£°·î¸Â¤¬Á°½µËöÈæ£°¡¥£¶£±¥É¥ë¹â¤Î£±¥Ð¥ì¥ë¡á£¶£³¡¥£³£°¥É¥ë¤È¾å¾º¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬£±£³ÆüÌë¤«¤é£±£´Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥É¥íー¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥í¥·¥¢ËÌÀ¾Éô¤Î¼çÍ×¤ÊÀ½Ìý½ê¤Ç°ì»þ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£³Æü¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡ËÁ´²ÃÌÁ¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤«¤é¤ÎÀÐÌý¹ØÆþ¤òÄä»ß¤·¤¿¤é¡¢¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·Âçµ¬ÌÏÀ©ºÛ¤ò¹Ô¤¦ÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¸¶Ìý¹â¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡££×£Ô£É²Á³Ê¾å¾º¤ò¼õ¤±¡¢£É£Î£Ð£Å£Ø¤Ê¤É¤ÏÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS