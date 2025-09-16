イタミアート<168A.T>が３日ぶりに反発している。１２日の取引終了後、東京ネオプリントの子会社化に伴う２６年１月期の連結業績予想を発表し、最終利益予想を３億６４００万円と従来の単独予想１億８００万円から大幅に引き上げたことが好材料視されている。



東京ネオプリントの株式取得に伴う負ののれん発生益２億５２００万円を織り込んだ。なお、売上高は４７億５３００万円（従来の単独計画４０億２７００万円）、営業利益１億５９００万円（同１億５８００万円）を見込む。



同時に発表した７月中間期決算は、売上高２０億８９００万円、営業利益１億６００万円、純利益３億２８００万円だった。積極的な新規顧客獲得策や卸販売強化が奏功したことに加え、製造工程の効率化、新型印刷機などの設備投資で、製造ロス減少及びメンテナンス費用が減少したことなどが寄与した。



出所：MINKABU PRESS